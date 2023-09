Dresdens Container-Dörfer: Jetzt startet die Bauphase

Auch neben dem Sachsenplatz laufen die Bauvorbereitungen bereits. © Christian Juppe

Nach monatelangem Ringen hatte der Dresdner Stadtrat sechs von ursprünglich neun vorgeschlagenen Standorten abgesegnet.

Diese sind der Altgorbitzer Ring in Gorbitz (48 Personen), Geystraße in Strehlen (144 Personen, Familienstandort), Industriestraße in Trachau (48 Personen), Löwenhainer Straße in Seidnitz (48 Personen), Sachsenplatz in Johannstadt (72 Personen) und Windmühlenstraße in Niedersedlitz (152 Personen, Familienstandort).

Vor wenigen Tagen begannen dort die ersten Erschließungsarbeiten.

Mitte Oktober werden nach aktuellen Planungen die Container geliefert, angeschlossen und ausgestattet.

"Der Einzug der ersten Bewohner ist für Januar vorgesehen", sagt ein Stadtsprecher. "Die Container stehen 24 Monate."