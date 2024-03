Asyl- und Verkehrspolitik: Regiert da bereits ein "Rechtsblock" in Dresden?

Im Dresdner Stadtrat (70 Sitze) kommt es immer häufiger zu Kampfabstimmungen zwischen zwei dominierenden Lagern. © Thomas Türpe

Was bei der Aufregung darum fast unterging: Diese Fraktionen - vom politischen Gegner bereits als "Rechtsblock" bezeichnet - hatten bei der vergangenen Stadtratssitzung auch bei weiteren Themen gemeinsam abgestimmt.

Das Votum sorgte bundesweit für erhitzte Gemüter: Anders als von der Stadtverwaltung vorgesehen, beschloss der Stadtrat am vergangenen Donnerstag die frühzeitige Einführung der Asyl-Bezahlkarte. Mit 33:32 Stimmen hatten die Befürworter des AfD-Antrags die Nase vorn.

Auch deshalb, weil linke Stadträte der Abstimmung ferngeblieben waren. Denn eigentlich herrscht bei voller Anwesenheit im Kommunalparlament (insgesamt 70 Sitze) rechnerisch ein Patt zwischen den Lagern.

Mit der Migrationspolitik ging es auch am Freitag weiter. So stand im Rat die zukünftige Teilnahme von Dresden an der Initiative "Sicherer Hafen" zur Debatte.