Gegen Merz im Januar: Widerstand in Dresden groß!

Dresden - Gegen CDU-Pläne für eine schärfere Migrationspolitik regt sich auch in Sachsen Widerstand. Fridays For Future (FFF) und weitere Initiativen und Verbände kündigten für den Nachmittag in Dresden einen Demonstrationszug von der Innenstadt bis zum Messegelände an, der dann auch mit vielen Teilnehmern anlief. Dort sollte am späten Nachmittag CDU-Chef Friedrich Merz (69) im Wahlkampf auftreten. Man wolle die Veranstaltung begleiten, teilte FFF mit.