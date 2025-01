Asyl-Stopp mit AfD beschlossen! Sächsischer SPD-Politiker empört: "Mir ist schlecht"

Sachsen/Berlin - Tabubruch oder bittere Notwendigkeit? Am Mittwoch wurde der Asyl-Stopp mit Stimmen der AfD im Bundestag beschlossen . Sächsische Bundestagsabgeordnete sind fassungslos.

Im sozialen Netzwerk "Threads" wird er noch deutlicher : "Mir ist schlecht. Ich hatte immer geglaubt, dass auf die Konservativen in diesem Land Verlass ist. So kann man sich täuschen."

Auf Facebook schreibt der Bundestagsabgeordnete: "Heute ist eine historische Zäsur. Erstmals seit 80 Jahren haben Rechtsextreme darüber entschieden, wie eine Mehrheit zustande kommt. Am selben Tag, an dem wir im Plenum der Auschwitz-Befreiung gedacht haben."

FDP-Politiker Philipp Hartewig (30) aus Mittelsachsen verteidigt die Entscheidung: "Die extremen Ränder profitieren allein davon, wenn Migrationsprobleme ignoriert werden. Die Menschen erwarten Lösungen statt Tatenlosigkeit und leerer Phrasen", so der FDP-Politiker auf Twitter.

Am Freitag kommt es zum nächsten Showdown im Bundestag: CDU-Chef Friedrich Merz (69) will über einen Gesetzentwurf zur Asyl-Begrenzung abstimmen lassen. Unter anderem sollen illegale Migranten an der deutschen Grenze abgelehnt werden. Auch hierfür sind Stimmen der AfD nötig, um den Gesetzentwurf durchzuwinken. Anschließend muss der Bundesrat zustimmen.