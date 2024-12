Gescheite Politiker-Idee: Hier gibt's in Dresden kostenlose Nachhilfe für Schüler

Dresden - Die Parteijugend der Linken bläst zur Bildungsoffensive: Jeden Dienstag bieten Nachwuchspolitiker in der Neustadt Hausaufgaben-Hilfe an. Die kostenfreie Unterstützung ist offen für alle, soll insbesondere den Schülern helfen, deren Elternhaus sich teure Nachhilfestunden nicht leisten können.

Zada Salihovic (24) von der Linksjugend bietet konkrete Hilfe an. © Holm Helis

Guter Rat ist nicht mehr teuer! Mathe, Deutsch, Physik, Chemie, Sozialkunde: Schüler mit Problemen in solchen Fächern oder den Hausaufgaben können sich jetzt helfen lassen, ohne teure Angebote bezahlen zu müssen.

"Bildung darf nicht vom Elternhaus abhängen! Schüler, deren Eltern keinen akademischen Hintergrund oder nicht genug Geld haben, stehen oft vor größeren Hürden. Das finden wir ungerecht und möchten diesen strukturellen Nachteil ausgleichen", sagt Zada Salihovic (24) von der Linksjugend. "Wir bieten ganz konkrete Hilfe an."

Die Nachwuchspolitikerin und gelernte Kauffrau ist eine von gut zehn Tutoren, die jetzt jeden Dienstag von 15 bis 17.30 Uhr im Abgeordnetenbüro der "Wir AG" am Martin-Luther-Platz Hefter und Stifte in die Hand nehmen.

Die Linksjugend bietet erstmals so eine Hausaufgaben-Hilfe an. "Ich mag es, Menschen zu helfen", sagt Paul Senf (27), der bereits zur Landtagswahl antrat und an der TU Dresden Mathematik studiert.