Dresdens frische Polit-Gesichter: Die jungen Wilden aus dem Stadtrat

Dresden - Mit der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag wurden neben altbekannten auch viele neue Gesichter in den Stadtrat gewählt. Sie sind die jungen Wilden im neuen Parlament und haben frische Ideen, Wünsche, aber auch Sorgen.

Das Sachsenbad als Stadtteilzentrum: Anne Herpertz (26, Piraten) macht ab August Politik im Stadtrat. © Holm Helis

Anne Herpertz (26, Politikwissenschaftlerin) kommt eigentlich aus der Nähe von Meißen, wohnt aber seit acht Jahren in der Landeshauptstadt. Sie zieht als eine von zwei Piraten in den Stadtrat ein, ihr Wahlkreis liegt in Pieschen. Was sie an ihrer Partei mag?

"Bei uns wird auf Augenhöhe gearbeitet. Du musst nicht erst fünf Jahre Plakate aufhängen, um ernst genommen zu werden." Besonders wichtig ist ihr bezahlbares Wohnen.

"Nur ein Prozent der Wohnungen in Dresden sind in kommunaler Hand. Das ist viel zu wenig." Anne Herpertz fordert, den Bestand der stadteigenen WiD auszubauen, vielleicht sogar durch den Ankauf weiterer Wohnblöcke von Vonovia.

Sie stellt klar: "Um soziale Errungenschaften dieser Stadt zu erhalten, müssen wir uns dem rechten Block im Rat entgegenstellen." Weiteres Anliegen: die Zukunft des Sachsenbads, welches 1994 geschlossen wurde. 2021 kaufte ein Berliner Investor das Gebäude, will dort Großraumbüros einrichten.

"Wir möchten, dass hier ein Stadtteilzentrum mit Bibliothek und ein Gesundheitsbad entsteht. Bedeutet: Platz für Senioren-, Baby- und Reha-Schwimmen."