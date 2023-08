Neue Zebrastreifen in Dresden: Hier sind sie zu finden

Dresden - Für mehr Sicherheit auf dem Weg in die 30. Grundschule "Am Hechtpark" sorgt nun ein neuer Zebrastreifen auf der viel befahrenen Buchenstraße.

Noch in diesem Jahr sollen drei weitere Zebrastreifen auch andere Schulwege in Dresden sicherer machen: an der 146. Grundschule (Neustadt), der 56. Grundschule (Trachau) und an der neuen Waldorfschule (Prohlis).