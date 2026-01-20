Neustadt-Räte wollen Verkehr von der Alaunstraße verbannen

Dresden - Jetzt setzt sich die CDU für das nächste Verkehrsexperiment in Dresden ein! Auf deren Vorschlag wurde am Montag im Stadtbezirksbeirat beschlossen, den Verkehr zwischen Albertplatz und Alaunplatz temporär sperren zu wollen. Der Autoverkehr sei ein nicht hinnehmbares Risiko für Fußgänger, argumentieren die Christdemokraten.

Sollten an dieser Einfahrt in die Alaunstraße etwa versenkbare Poller installiert werden? © Holm Helis

Insbesondere abends und an Wochenenden tummeln sich Feierlustige, Passanten und Kleinkriminelle am Eingang der Alaunstraße, die direkt ins Neustädter Partyviertel führt. Teils laufen Menschen unbekümmert auf der befahrenen Straße, wo keine Schrittgeschwindigkeit gilt.

Neueste Idee gegen das Verkehrs-Chaos: Autos zu den Stoßzeiten von der Straße verbannen - beziehungsweise vom ersten Straßenabschnitt. Konkret sollen Autos nicht mehr von der Bautzner Straße in die Alaunstraße einbiegen können.

Bei der Sitzung beschlossen die Stadtbezirksbeiräte den von der CDU eingebrachten Vorschlag einstimmig. Der Oberbürgermeister soll prüfen, ob die Sperrung als "Pilotprojekt" umsetzbar ist.

"Eine temporäre Sperrung zu Stoßzeiten ist ein Gebot der Vernunft", ist Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (42, CDU) überzeugt.