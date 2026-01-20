Neustadt-Räte wollen Verkehr von der Alaunstraße verbannen

Jetzt setzt sich die CDU für das nächste Verkehrsexperiment in Dresden ein!

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Jetzt setzt sich die CDU für das nächste Verkehrsexperiment in Dresden ein! Auf deren Vorschlag wurde am Montag im Stadtbezirksbeirat beschlossen, den Verkehr zwischen Albertplatz und Alaunplatz temporär sperren zu wollen. Der Autoverkehr sei ein nicht hinnehmbares Risiko für Fußgänger, argumentieren die Christdemokraten.

Sollten an dieser Einfahrt in die Alaunstraße etwa versenkbare Poller installiert werden?
Sollten an dieser Einfahrt in die Alaunstraße etwa versenkbare Poller installiert werden?

Insbesondere abends und an Wochenenden tummeln sich Feierlustige, Passanten und Kleinkriminelle am Eingang der Alaunstraße, die direkt ins Neustädter Partyviertel führt. Teils laufen Menschen unbekümmert auf der befahrenen Straße, wo keine Schrittgeschwindigkeit gilt.

Neueste Idee gegen das Verkehrs-Chaos: Autos zu den Stoßzeiten von der Straße verbannen - beziehungsweise vom ersten Straßenabschnitt. Konkret sollen Autos nicht mehr von der Bautzner Straße in die Alaunstraße einbiegen können.

Bei der Sitzung beschlossen die Stadtbezirksbeiräte den von der CDU eingebrachten Vorschlag einstimmig. Der Oberbürgermeister soll prüfen, ob die Sperrung als "Pilotprojekt" umsetzbar ist.

"Eine temporäre Sperrung zu Stoßzeiten ist ein Gebot der Vernunft", ist Stadtbezirksbeirätin Katharina Kern (42, CDU) überzeugt.

Nach dem Vorschlag soll die Einfahrt tagsüber befahrbar bleiben, aber nicht zu Stoßzeiten abends oder am Wochenende.
Nach dem Vorschlag soll die Einfahrt tagsüber befahrbar bleiben, aber nicht zu Stoßzeiten abends oder am Wochenende.
Beirätin Katharina Kern (42, CDU) stellte das Anliegen im Stadtbezirksbeirat vor.
Beirätin Katharina Kern (42, CDU) stellte das Anliegen im Stadtbezirksbeirat vor.
Stadtbezirksbeirat Johannes Schwenk (34) freut sich über das Abstimmungsergebnis.
Stadtbezirksbeirat Johannes Schwenk (34) freut sich über das Abstimmungsergebnis.
Die Entscheidung im Stadtbezirksbeirat war einstimmig.
Die Entscheidung im Stadtbezirksbeirat war einstimmig.

Könnte Verkehrsberuhigung dazu führen, dass sich Drogendealer sicherer fühlen?

Dresdens Partymeile könnte teilweise verkehrsberuhigt werden.
Dresdens Partymeile könnte teilweise verkehrsberuhigt werden.

Um Passanten und Radfahrer zu schützen, müsse der motorisierte Durchgangsverkehr "deutlich verlangsamt und reduziert werden". Laut CDU ist der Autoverkehr ein "nicht hinnehmbares Risiko", die anderen Parteien im Stadtbezirksbeirat sahen es genauso.

Gefährden Fußgänger mit leichtsinnigem Herumlaufen auf der Straße nicht ebenfalls den Verkehr? Könnte eine Verkehrsberuhigung sogar dazu führen, dass sich eben auch Drogendealer sicherer fühlen? Der Bereich ist immer noch ein Kriminalitätsschwerpunkt.

"Nein, es geht darum, dass hier regelmäßig Poser mit hochmotorisierten Fahrzeugen entlangrasen, obwohl sich in den Sommermonaten teils Hunderte Leute auf der Straße versammeln", erklärte Stadtbezirksbeirat Johannes Schwenk (34, CDU) gegenüber TAG24.

Er denkt etwa an versenkbare Poller, die auf der Partymeile hochgefahren werden können. Ob und wann Poller - oder andere Sperrmaßnahmen - Wirklichkeit werden? Darüber macht sich jetzt die Stadtverwaltung Gedanken.

