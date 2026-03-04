Fördergelder für Schloss Albrechtsberg, Römisches Bad muss warten
Dresden - Schloss Albrechtsberg thront seit 172 Jahren überm Dresdner Elbhang. Sein mit Rissen übersätes Dach braucht dringend eine Sanierung.
Dank der Dresdner Bundestagsabgeordneten Lars Rohwer, Markus Reichel (54 & 57, CDU) und Rasha Nasr (33, SPD) schießt der Bund 247.500 Euro aus einem Denkmalschutz-Topf zu.
"Schloss Albrechtsberg ist ein architektonisches Juwel unserer Stadt. Sein Erhalt ist wichtig für Dresden – kulturell, historisch und auch für die Attraktivität unserer Region", freut sich etwa Reichel.
Für das neue Dach und reparierte Schornsteine fallen insgesamt 500.000 Euro an.
Ein Wermutstropfen bleibt: Das Römische Bad unterhalb des leckenden Schlosses ging in dieser Förderrunde leer aus, hieß es auf TAG24-Nachfrage.
Die nächste steht im Herbst an. Bis dahin würden sich die Abgeordneten auch dafür einsetzen wollen, hieß es.
Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis, Thomas Türpe