Pieschen ist zwar angesagt, doch Probleme gibt's genug

Dresden - Nach der Wende hatte Dresden-Pieschen einen ähnlichen Ruf wie heute Prohlis und Gorbitz. Viele Bewohner waren arm, viele Häuser heruntergekommen. Heute ist Pieschen saniert und angesagt, doch Armut bleibt ein Thema. Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (49, Linke ) war am Freitag vor Ort.

Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (49, Linke) ließ sich von Sebastian Lelanz (47) die Schulden-Problematik erläutern. © Norbert Neumann

"Pieschen ist kein reicher Stadtteil, sondern eher ärmer und sehr jung", sagt die Bürgermeisterin. Arbeitslosigkeit oder Segregation sind nicht unbedingt das Problem: Der Arbeitslosenanteil liegt ungefähr im städtischen Mittel von rund sieben Prozent.

Laut Kaufmann ist Pieschen "sozial stabil durchmischt". Umso mehr bereitet der Wohnungsmarkt Sorgen.

"Hier beraten wir besonders viele Personen mit existenziell bedrohlichen Schulden, vor allem Mietschulden", sagt Sebastian Lelanz (47) von der AWO-Schuldnerberatung. "Das sind Menschen, die keine Grundsicherung beziehen und die Miete mit ihrem knappen Einkommen selbst stemmen müssen."

Die Beratungsstelle sei voll ausgelastet, die Warteliste lang. "Statistisch ist Pieschen stärker von Verschuldung betroffen."