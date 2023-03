Umstrittene "Eltern-Taxis": Gedränge vor Grundschulen

Will Elterntaxis stoppen: Grünen-Fraktions-Chefin Christiane Filius-Jehne (66). © Lutz Hentschel

OB Dirk Hilbert (51, FDP) soll prüfen, an welchen Schulen ausreichend Platz für Elternhaltestellen vorhanden ist bzw. geschaffen werden kann. An fünf Schulen sollen diese dann fürs kommende Schuljahr (2023/2024) eingerichtet und die Ergebnisse ausgewertet werden.

Nach Durchlauf der Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräte wurden 17 Schulen ausgemacht, an denen die aktuelle Lage besonders problematisch ist.

Darunter befinden sich etwa die 63. Grundschule in Blasewitz, die Grundschule Schönfeld und die Universitätsschule in Plauen. Die Gemeinde Moritzburg hat nahe der Grundschule bereits eine Elternhaltestelle eingerichtet ("Kiss and Go Zone").

Das letzte Wort hat der Stadtrat, der den Antrag fürs Pilotprojekt Ende des Monats absegnen kann.