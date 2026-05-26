Bautzner Landstraße: Autospur soll zum Radweg werden

Dresden - Schon seit Jahren warten Radfahrer auf sichere Radwege auf der Bautzner Landstraße am Hirschberg zwischen Schillerstraße und Collenbuschstraße. Nun will die Verwaltung auf der Bergstrecke einen Radweg einrichten.

Am Hirschberg an der Bautzner Landstraße soll es bergauf bald einen Radweg geben. © Holm Helis

Schon 2018 hatten die Stadträte für den Abschnitt die Verwaltung mit der Einrichtung einer sicheren Passage für Radler beauftragt.

Aber: "Bauliche Maßnahmen zur Einordnung sicherer Geh- und Radverkehrsanlagen setzen eine grundhafte Sanierung der Bautzner Landstraße inklusive Gleisanlagen und baulicher Eingriffe in das unter Denkmalschutz stehende Brückenbauwerk Mordgrundbrücke voraus", hieß es dazu aus dem Rathaus.

Da dafür jedoch auf absehbare Zeit das Geld fehlt, wurde auch eine Lösung im Bestand geprüft. Ergebnis: Ein Radfahrstreifen könne zumindest auf der Bergstrecke in Richtung Weißer Hirsch eingerichtet werden. Im kommenden Frühjahr soll das realisiert werden.

"Radfahren darf keine Mutprobe sein! Gerade im steilen Bereich ab Schillerstraße ist der Mischverkehr mit Straßenbahn und Autos auf diesem engen Abschnitt besonders gefährlich. Es gibt dort keinen Gehweg und keine Ausweichmöglichkeit", befürwortet Stadträtin Ulrike Caspary (59, Grüne) die Ankündigung.