Sieben Stimmen, drei Zettel! So bereitet Dresden das Superwahl-Jahr 2024 vor

Dresden - Das Rathaus bereitet sich aufs Superwahl-Jahr vor. Genauer: Superwahl-Tag! Am 9. Juni können Dresdner gleich sieben Stimmen auf drei Wahlzetteln an Abgeordnete für Europa, Stadtrat und Ortschafts- bzw. Stadtbezirksbeiräte verteilen.

Im letzten Superwahl-Jahr 2019 hatte es teils lange Schlangen vor den Wahllokalen wie hier in der Neustadt gegeben, einige Stimmen wurden nach 18 Uhr abgegeben. © Thomas Türpe

Um Pannen zu vermeiden, soll es so viele Helfer wie noch nie geben. Tausende ehrenamtliche Kräfte werden noch gesucht! Rund 435.000 Dresdner haben am Wahlsonntag in gut drei Monaten die Wahl.

Um teils lange Schlangen wie im letzten Superwahl-Jahr 2019 zu vermeiden, hat das Rathaus die Zahl der Wahlbezirke um 119 auf insgesamt 623 erhöht. Dann können sich die Wähler besser darauf verteilen.

Dennoch droht Stau: "Je mehr Stimmen die Wahlberechtigten verteilen können, desto länger der Aufenthalt im Wahllokal bzw. der -kabine. Viele müssen sich erst mal orientieren", sagt Wahlleiter Markus Blocher (54). Insgesamt sind es sieben: Eine Stimme fürs Europäische Parlament und jeweils drei für Stadtrat und Stadtbezirksbeirat (bzw. Ortschaften).