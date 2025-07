Rathaus Dresden setzt auf Fitness im Freien: Eine Anlage eröffnet, eine andere in Reparatur

Dresden - Sport frei - auch am bislang heißesten Tag des Jahres bei 37 Grad! Im Ostragehege in der Friedrichstadt eröffnete am Mittwoch ein neuer Fitness-Parcours mit Trainingsgeräten, was junge und ältere Sportler freute. In Blasewitz dagegen gibt es Ärger mit einer gerade erst eröffneten Trainings-Anlage, die schon wieder kaputt ist.

Sport frei! Der neue Fitness-Parcours bietet Übungen für Jung und Alt an. © Thomas Türpe

Am Rudolf-Harbig-Weg gegenüber dem Heinz-Steyer-Stadion balancierten am Mittwoch Freizeit-Sportler über Wackelbalken, stemmten Gewichte, probierten Beinpresse, Hüfttrainer und Co. aus.

Für 210.000 Euro errichtete die Stadt das Areal, das auch Geräte für Personen mit Mobilitätseinschränkung bereithält.

"Seit der Corona-Pandemie ist das Bedürfnis nach Sportmöglichkeiten im Freien noch stärker geworden", erklärt Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU).

"Hier kann jeder nach seinen persönlichen Bedürfnissen trainieren und neue Bekanntschaften mit Gleichgesinnten machen, was auch den sozialen Aspekt bedient."

Währenddessen ärgern sich Anwohner und Nutzer in Blasewitz über die erst im November 2024 für 335.000 Euro eröffnete Fitness-Anlage in der Haenel-Clauß-Straße, auf der auch steinerne Hindernisse kraftsparend oder spektakulär überwunden werden können, was Kraft und Koordination fördert.