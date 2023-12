So will der Bürgermeister Barrierefreiheit in Dresden fördern

Dresden - Die Zukunft von Dresden ist barrierefrei. Mit dem Programm "Lieblingsplätze für alle" soll Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben weiter ermöglicht werden. Die Stadt vergibt nun satte Fördergelder und freut sich über gute Ideen der Dresdner.

In den vergangenen zehn Jahren hat Dresden rund 3,2 Millionen Euro Fördergelder investiert und damit 181 Projekte realisiert.

Oder größere Investitionen für zum Beispiel eine rollstuhlgerechte Zufahrt in einen Röntgenraum (28.000 Euro): "Woran es in den letzten Jahren mangelte, sind Arztpraxen und Gastronomien. Da hoffen wir dieses Mal auf mehr Beteiligung", so Köhler. Einsendung der Förderanträge bis zum 31. Dezember unter: www.dresden.de/barrierefrei-bauen