SPD-Politiker fordern Ferienwohnung-Verbot

Stadtrat Vincent Drews (35, SPD) möchte ein größeres Angebot auf dem Wohnungsmarkt schaffen. © Holm Helis

In einem am Donnerstag vorgestellten Antrag treten die Genossen um Stadtrat Vincent Drews (35, SPD) für ein Ende der Vermietung von Ferienwohnungen in der Altstadt und Neustadt ein.

Seit 2018 ist die Zahl dieser immer nur kurzfristig vermieteten Wohnungen von 1200 auf heute 1700 Einheiten gestiegen.

Drews: "Neben dem nötigen Neubau muss es darum gehen, alle Möglichkeiten zu nutzen, mehr Wohnungen auf den Wohnungsmarkt zu bringen."

Ziel der Sozialdemokraten ist es, Ferienwohnungen dauerhaft in Mietwohnungen umzuwandeln. Wohnungen, die Eigentümern ausschließlich zur Eigennutzung dienen, sind davon ausgenommen.

In den kommenden Monaten soll OB Dirk Hilbert (51, FDP) vom Stadtrat beauftragt werden, eine Satzung zu erarbeiten, die die Zweckentfremdung von Wohnraum in Dresden verbietet.

Eine gewerbliche Vermietung der Wohnflächen über Portale wie "Airbnb" oder "FeWo-direkt" könnte dann mit der Verhängung von saftigen Bußgeldern geahndet werden.