Stadtrat beschließt einen Platz für Kinderrechte

Dresden - Dresden bekommt einen "Platz der Kinderrechte". Das beschloss der Stadtrat am Freitag mit knapper Mehrheit. Was steckt dahinter? Alle Kinder haben die gleichen Rechte, keins darf benachteiligt werden. Klingt selbstverständlich, ist es aber auch in Dresden nicht immer, wie etwa das Recht auf Bildung zeigt.