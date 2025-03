Stirbt das Schwimmbad in Dresden-Klotzsche für das Elbamare?

Dresden - Während der Dresdner Westen mit geplanter Rettung und Weiterbetrieb des Elbamare-Bades in Gorbitz aufatmen kann, droht der Norden auf dem Trockenen sitzen zu bleiben. So steht der mögliche Schwimmbad-Neubau in Klotzsche vor dem endgültigen Aus, befürchten die Linken.