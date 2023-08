Umstrittenes "Direktorium": OB Hilbert macht Rückzieher

Dresden - Mit seinem neu gegründeten "Direktorium des Oberbürgermeisters" will Dirk Hilbert (51, FDP ) eine Führungsstruktur im eigenen Geschäftsbereich und Schnittstelle zum Stadtrat schaffen.

OB Dirk Hilbert (51, FDP) strich den umstrittenen Personal-Posten von der Stadtrats-Agenda. © Eric Münch

Die offizielle Leitung (aktuell nur kommissarisch) soll seine Vertrauensperson Kai Schulz (49) übernehmen, der bislang auch das Presseamt führt.

Eigentlich wollte der OB am Donnerstag die Personalie im Stadtrat absegnen lassen. Doch nun strich er die Vorlage von der Tagesordnung.

Hintergrund: Sowohl Direktorium als auch die Schulz-Beförderung zum Spitzenbeamten sind umstritten.

So schaltete die SPD-Fraktion die Rechtsaufsicht der Stadt ein, meldete auch Zweifel an der Stellen-Ausschreibung an.

Laut eines Sprechers der Landesdirektion laufe das Verfahren noch. Man warte auf die Stellungnahme der Stadt (Frist läuft am heutigen Mittwoch aus). Diese werde aktuell vorbereitet, teilte das Rathaus am Dienstag mit.