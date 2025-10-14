Stadtspitze tagelang unterbesetzt? So reagiert das Rathaus

Dresden - Mit dem Start der Herbstferien begann auch bei Dresdens Verwaltungsspitze die Urlaubs- und Reisezeit. Der OB sowie mehrere Beigeordnete sind ausgeflogen. Angeblich soll tagelang nur ein Verantwortlicher im Rathaus die Stellung gehalten haben.

Die Herbstferien gehen auch an Dresdens Stadtspitze nicht spurlos vorüber. © Thomas Türpe

Dies berichten die DNN unter Verweis auf eigene Informationen. So habe Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) die Geschäfte in der ersten Ferienwoche alleine leiten müssen.

Dazu erklärt Stadt-Sprecher Alexander Buchmann (38) auf TAG24-Nachfrage: "Richtig ist, dass (nur) am 9. Oktober lediglich Jan Donhauser vor Ort anwesend war."

An allen anderen Tagen seien mindestens zwei Beigeordnete im Rathaus im Dienst gewesen.

"Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen war

kurzfristig erkrankt und hat deshalb von zu Hause aus gearbeitet. Zwei

Beigeordnete und der Oberbürgermeister waren tageweise auf Dienstreise,

aber jederzeit erreichbar", so Buchmann.