Wahlen in Dresden: Hier gingen die Stimmzettel aus!

Wahlleiter Markus Blocher (55) war mit dem Ablauf der Wahl überwiegend zufrieden. © Thomas Türpe

An drei Wahllokalen (darunter in Kleinluga und am Erlwein-Gymnasium Gruna) gingen kurzzeitig die Stimmzettel aus.

Offenbar hatte die Stadt in der Vorbereitung das Aufkommen der Urnenwähler zu gering eingeschätzt.

Die fehlenden Zettel sollen jedoch wieder rechtzeitig nachgeliefert worden sein. Der Gemeinde-Wahlausschuss wird den Sachverhalt nochmals prüfen.

Obwohl ein Großteil der Stimmen bereits am Montagmorgen (2 Uhr) ausgezählt war, prüfte die Verwaltung am Montag schätzungsweise rund 1500 Stimmenabgaben in zwei Briefwahlbezirken (Cotta und Neustadt) nach.

Hier kam es im Nachgang zu geringfügigen "Fehlern in der technischen Summenprüfung" (Berechnungsfehler).