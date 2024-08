13.08.2024 07:05 Willkommens-Lotsen in Dresden: Was genau ist ihre Aufgabe?

Statt See- oder Fluglotsen gibt es jetzt Willkommenslotsen in Dresden. Aber was genau soll das eigentlich sein?

Dresden - Statt See- oder Fluglotsen gibt es jetzt "Willkommenslotsen". Aylin Kini (39, l.) und Doris Eckert (48) befinden sich als "Lotsen" bereits im Dienst. © Thomas Türpe Diese sollen den ausländischen Fachkräften das Ankommen und die Integration erleichtern, Informationen zu allen aufenthaltsrechtlichen Themen, zur Einreise und zum Alltag geben. Aber auch Chefs, die Fachkräfte aus dem Ausland einstellen möchten, werden bei Verwaltungsverfahren begleitet und über rechtliche Rahmenbedingungen informiert. "Im internationalen Wettbewerb um ausländische Fachkräfte ist die optimale Betreuung und Integration, einschließlich der Unterstützung von Dresdner Unternehmen, ein wichtiger Standortvorteil", erklärt dazu Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (52, CDU). Dresden Politik Neues Dreierbündnis im Stadtrat! Das will die Dresdner PVP-Fraktion Zwei der fünf Lotsen sind bereits seit Juli aktiv, die übrigen werden ihren Job bis Oktober aufnehmen. Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (52, CDU) erklärt die Pläne rund um die Willkommenslotsen. © Thomas Türpe "Das Welcome Center Dresden arbeitet eng mit den Partnern der Fachkräfteallianz zusammen, informiert über bereits existierende Beratungsangebote und vermittelt Kontakte, damit wir alle Fachkräfte und Arbeitgeber bestmöglich unterstützen können", so der Bürgermeister.

