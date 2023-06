Mit Hubschrauber und Spürhunden: Polizei sucht nach bewaffnetem Schleuser

Dohna - Am frühen Freitagmorgen wollten Einsatzkräfte der Bundespolizei Berggießhübel gegen 3.30 Uhr auf der A17 einen Mercedes Vito mit ukrainischer Zulassung kontrollieren. Der Fahrer zeigte sich jedoch wenig kooperativ.

Die Bundespolizei fahndete am Freitag in Sachsen nach dem flüchtigen Fahrer eines Transporters, in dem er 17 Menschen geschleust hatte. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Er ignorierte die Signale der Beamten, seinen Wagen zu stoppen. Stattdessen fuhr er bis zur Anschlussstelle Pirna weiter, wo er den Transporter plötzlich abbremste, anhielt und zu Fuß flüchtete.

Das nun führerlose, nicht gesicherte Fahrzeug rollte derweil quer über die Fahrbahnen der A17 und krachte mit einem Wagen der Bundespolizei zusammen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei Dresden.

Weil Gefahr für weitere Autofahrer bestand, sicherten die Beamten die Unfallstelle umgehend. Außerdem evakuierten sie 17 Menschen, die sich im Transporter befanden. Es handelte sich um türkische sowie afghanische Staatsangehörige. Unter den Geschleusten waren auch fünf Babys. Alle waren unverletzt.

Der Schleuser selbst war Hinweisen zufolge bewaffnet. Aus diesem Grund leitete die Polizei Dresden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Im Einsatz waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Spürhunde, was die Einsatzkräfte zu einer Scheune am Schilfteichweg in Dohna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) führte.

Der Bereich wurde gesichert und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen hinzugezogen. Allerdings wurde der geflüchtete Fahrer bei der Durchsuchung der Scheune nicht gefunden. Auf seine Spur führte die Polizei erst ein weiterer Hinweis.