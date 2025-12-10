Pop-up-Galerie von Architekt Zander: Handgemachte Kunst als eigener Weihnachtsmarkt

Dresden - Kunst unterm Weihnachtsbaum - wer zum Fest mit einem ganz besonderen Geschenk aufwarten will, ist beim 9. Weihnachtsmarkt der Bildenden Kunst genau richtig.

Jens Zander (55) zeigt die Arbeit "Skykissing" (500 Euro) von Stefan Krauth. Er fotografierte Dächer und komponierte sie zu einem Turm. © Holm Helis

Initiiert und veranstaltet von Architekt Jens Zander (55) und seinem Mann Sören Schürer-Zander (49), präsentiert sich die Pop-up-Galerie erstmals in der Kunsthalle des Lipsiusbaus.

Vom 11. bis 14. Dezember stehen knapp 1000 Kunstwerke von 230 zeitgenössischen, regionalen Künstlern zum Verkauf.

Die Bandbreite reicht von Malerei und Grafik, über Fotografie, Skulptur und Collagen bis hin zu Zeichnungen und dreidimensionalen Objekten - für 25 bis 1250 Euro.

"Dass in der Kunsthalle gerade gebaut wird, ermöglichte es uns, in dieser tollen Location auszustellen", freut sich Zander. "Wir haben die Auswahl nicht kuratiert. Teilnehmen dürfen allerdings nur Künstler, die ein Studium an einer Kunsthochschule absolviert haben. Und: Keine Arbeit durfte teurer als 1250 Euro sein."