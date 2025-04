Darum ist "Nr. 240" ein Auslaufmodell

Beim Verkehrszeichen "Radfahrer frei" dürfen Radler auch die Fahrbahn nutzen. © imago images/Eibner

Wer noch eines findet, bekommt signalisiert: Diesen Weg teilen sich Radler und Passanten in voller Breite. Radler sind zur Nutzung des gemeinsamen Fuß- und Radwegs verpflichtet - anders als beim weiß-eckigen Zusatzschild "Radfahrer frei".

Allein in den vergangenen sechs Jahren montierte das Straßen- und Tiefbauamt an zehn Stellen das Schild mit der Nummer 240 ab, tauschte es aus oder setzte es um.

Auf der Bautzner Straße wich ein Schild einem neuen Radfahrstreifen, ebenso an der Großenhainer Straße und an der Straße An der Pikardie.

In Zukunft sollen weitere Schilder wegfallen, erläutert das Rathaus in einer Antwort an Stadtrat Marco Dittrich (37, AfD).

Meist zugunsten von Radwegen, ab nächstem Jahr etwa an der Budapester und der Königsbrücker Straße, ab 2027 nochmal an der Großenhainer Straße. Ganz so, wie es der Stadtrat in seinem 2017 beschlossenen Radverkehrskonzept empfiehlt.