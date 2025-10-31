 5.354

Im neuen BSZ: Müssen Schüler auf einer Baustelle lernen?

Hat das neue BSZ zu früh eröffnet? Schüler berichten vom Lernen auf einer Baustelle.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Seit letzter Woche werden Schüler des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe" im modernen Neubau an der Freiberger Straße unterrichtet. Parallel laufen noch immer Bauarbeiten. Wurde der Standort zu früh eröffnet?

André Kurth (56) ist um die Schülersicherheit besorgt.
André Kurth (56) ist um die Schülersicherheit besorgt.  © Daniel Förster

Laut André Kurth (56), dessen Tochter im BSZ lernt, ja.

"In den Toilettenräumen hängen Stromkabel lose raus, die Gänge sind mit Baumaterialien vollgestellt", kritisiert der Vater.

"Daraus resultieren etliche Unfallgefahren für Lehrer und Schüler." Hinzu komme der Baulärm.

Dresden: Gute Nachrichten aus dem Dresdner Stadtrat: Der Anfang für den Carolabrücken-Neubau ist gemacht
Dresden Gute Nachrichten aus dem Dresdner Stadtrat: Der Anfang für den Carolabrücken-Neubau ist gemacht

Warum nur wurde der Neubau vor Ende aller Bauarbeiten eröffnet? Auf TAG24-Anfrage verweist das Schulamt auf "schulorganisatorische Gründe" und betont: "Die derzeit genutzten Bereiche des Schulgebäudes sind vollständig für den Schulbetrieb freigegeben und stellen keine Gefahrenquellen im Zusammenhang mit den restlichen Bautätigkeiten dar."

Noch immer wird im BSZ für Wirtschaft an der Freiberger Straße gebaut.
Noch immer wird im BSZ für Wirtschaft an der Freiberger Straße gebaut.  © Thomas Türpe
Könnten sich Azubis an diesem losen Kabel verletzen?
Könnten sich Azubis an diesem losen Kabel verletzen?  © privat

Bereiche, in denen noch Bauarbeiten stattfinden, seien deutlich gekennzeichnet und abgesperrt - an diesen Stellen greife die gesetzliche Unfallversicherung nicht.

Sowieso sei das Ende der Baustelle absehbar: Der Schulbau soll im November vollendet werden, die Sporthalle Ende Januar.

Titelfoto: Montage: Daniel Förster, Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden: