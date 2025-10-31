Im neuen BSZ: Müssen Schüler auf einer Baustelle lernen?

Dresden - Seit letzter Woche werden Schüler des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe" im modernen Neubau an der Freiberger Straße unterrichtet. Parallel laufen noch immer Bauarbeiten. Wurde der Standort zu früh eröffnet?

André Kurth (56) ist um die Schülersicherheit besorgt. © Daniel Förster

Laut André Kurth (56), dessen Tochter im BSZ lernt, ja.

"In den Toilettenräumen hängen Stromkabel lose raus, die Gänge sind mit Baumaterialien vollgestellt", kritisiert der Vater.

"Daraus resultieren etliche Unfallgefahren für Lehrer und Schüler." Hinzu komme der Baulärm.

Warum nur wurde der Neubau vor Ende aller Bauarbeiten eröffnet? Auf TAG24-Anfrage verweist das Schulamt auf "schulorganisatorische Gründe" und betont: "Die derzeit genutzten Bereiche des Schulgebäudes sind vollständig für den Schulbetrieb freigegeben und stellen keine Gefahrenquellen im Zusammenhang mit den restlichen Bautätigkeiten dar."