Sie arbeiten im Supermarkt, im Café und im Hotel - hier stehen Menschen mit Handicap mitten im Leben

Dresden - Menschen mit Behinderung müssen nicht am Rand unserer Gesellschaft leben. In einem Supermarkt, einem Café und nun auch in einem neu eröffneten Dresdner Hotel wird Inklusion großgeschrieben. Hier arbeiten Menschen mit Behinderung Seite an Seite mit Fachkräften und nehmen so aktiv am gemeinsamen (Arbeits-)Leben teil.