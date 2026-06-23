Skate-Boom in Dresden: Improvisierter Treffpunkt unter Albertbrücke soll sicherer werden

Dresden - Eigentlich sollte der Weg unterhalb der Albertbrücke auf der Neustädter Seite zeitweise als Umleitung dienen. Doch weil er heute nur noch "ins Nichts führt", haben sich die Skateboarder vom Verein "Dresden rollt" einfach eine provisorische Fläche geschaffen. Jetzt soll das Areal noch sicherer werden.

Landtagsabgeordneter Thomas Löser (54, l.) und Stadtbezirksbeirätin Katja Lehmann (49, beide Grüne) sind begeistert, wie viel Engagement Skateboarder wie Tillmann Steglich (19) an den Tag legen. © Petra Hornig

"Skaten erlebt einen regelrechten Boom. Deshalb sind gerade solche Orte so wichtig", betont Skateboard-Profi Sebastian Linda (42) vom Verein "Dresden rollt". Insbesondere in der Neustadt sei die größte Skaterszene, doch ausgerechnet hier "gibt es bisher einfach keine Spots".

Nachdem der beliebte Treff am Trinitatisplatz 2018 abgerissen wurde, hat der Verein vor fünf Jahren einfach angefangen, den Bereich unterhalb der Albertbrücke für sich einzunehmen.

"Es ist alles durch Eigeninitiative entstanden. Wir haben die Rampen hingestellt und immer weggeräumt", erinnert sich Skateboard-Profi Linda. Denn das Gelände ist Eigentum der Stadt.

"Wir haben dann aber die Duldung bekommen und können die Hindernisse nun unten stehen lassen." Ein häufiges Problem: Lärmschutz. "Aber das ist hier kein Thema, auch 'im Weg' sind wir nicht."

Ganz im Gegenteil: Mittlerweile gelte die mobile Skate-Fläche sogar als feste Touristen-Attraktion.