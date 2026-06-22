Nach 17 Jahren: Stele erinnert an den Mord im Gerichtssaal

Dresden - Am 1. Juli 2009 wurde die schwangere Ägypterin Marwa El-Sherbini im Dresdner Landgericht niedergestochen, es folgten Proteste in der muslimischen Welt. 17 Jahre später - es gab noch Querelen um den perfekten Gedenktext - erinnert jetzt ein massives Denkmal (Kosten: 26.000 Euro) an die Ermordete.

Für das Künstlerpaar Marion Hempel (67) und Uwe Hempel (69) war die Gestaltung des Mahnmals eine "Herzensangelegenheit". © Sebastian Kahnert/dpa

Das hätte eigentlich schon letzten Juli eingeweiht werden sollen: Der Gedenktext war längst vom Stadtrat beschlossen, Künstler beauftragt worden.

Doch Anfang 2025 schaltete sich das neu besetzte Justizministerium unter Ministerin Constanze Geiert (49, CDU) ein, weil es weiter am Text feilen wollte ... Immerhin beteiligte es sich auch an den Kosten.

"Das Abstimmungsverfahren war sehr komplex", erklärte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48) also bei der heutigen Einweihung. Künstlerin Marion Hempel (67): "Immer wieder musste ich die Schrift neu setzen."

Sie gestaltete die fertige Stele, in die ein Glaskunstwerk gefasst ist. "Die Palme symbolisiert die schöne, standhafte, ägyptische Frau. Der Halbmond steht für die arabische Welt", erklärt die Künstlerin.

Ein Bild der getöteten Frau habe sie nicht zeigen können. "Das ist in der Kultur nicht erwünscht."