So lief die Bomben-Entschärfung in Dresden für rund 17.000 evakuierte Menschen

Für die Entschärfung der britischen Fliegerbombe an der Carolabrücke wurde am Mittwoch schon zum zweiten Mal die komplette Innenstadt geräumt.

Von Eric Hofmann

Dresden - Angespannte Routine in der Landeshauptstadt: Für die Entschärfung der britischen Fliegerbombe an der Carolabrücke wurde am Mittwoch schon zum zweiten Mal die komplette Innenstadt geräumt. Bereits am frühen Nachmittag war die Gefahr gebannt, doch auch dieser Einsatz war nichts für schwache Nerven.

Kurz vor ihrer Entschärfung musste die Bombe noch einmal verlegt werden. © Steffen Füssel Für Sommerurlauber am Neumarkt hieß es früh aufstehen: Da die Innenstadt um 9 Uhr leer sein sollte, mussten die Hotels dort um 8 Uhr verlassen werden. Checkten manche für die Abreise einfach früher aus, nutzten andere die Evakuierung für einen Ausflug: "So etwas muss man in Dresden wohl einfach mal mitgemacht haben", sagt eine Touristin. Derweil lief ein Großeinsatz an: 330 Polizisten, 160 Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie 40 Mitarbeiter des Gemeindlichen Vollzugsdiensts waren auf den Straßen unterwegs. Es musste sichergestellt werden, dass rund 17.000 Menschen den Gefahrenbereich verlassen. 192 davon kamen in der Notunterkunft in der Dresdner Messe unter. Darunter das Ehepaar Ottomar (96) und Margot Herrlich (93). 70 Jahre verheiratet, war es für die beiden die erste Evakuierung: "Unsere Tochter war zu Besuch und hatte uns informiert", sagt Margot Herrlich. Dresden Wieso fahren diese Autos durch Dresden? Dresden Wird teure Ampel zum "roten Teppich" für den Durchgangsverkehr? "Zwei junge nette Leute haben uns dann mit dem Krankenwagen hierhergefahren." Bei der Bombe im Januar waren sie bei der Schwiegertochter untergekommen, aber die war nun gerade im Urlaub. Für die beiden ein aufwühlendes Erlebnis, denn Margot Herrlich erlebte im März 1945 die Bombardierung der Stadt Chemnitz, ihr Mann die von Dresden mit.

192 Menschen kamen in der Notunterkunft in der Dresdner Messe unter. © Steffen Füssel

Das Ehepaar Ottomar (96) und Margot Herrlich (93) konnte sich während der Evakuierung noch an die echte Bombardierung im Zweiten Weltkrieg erinnern! © Steffen Füssel

Britische Bomben etwas leichter zu entschärfen als amerikanische

Der Zünder wurde behutsam entfernt. © Steffen Füssel "Ich habe damals von Hosterwitz aus erst die Christbäume, dann die Flammen gesehen", so Ottomar Herrlich. "Noch in derselben Nacht kamen die berußten Flüchtlinge. Einige hatten einen Handwagen, andere besaßen nur noch das, was sie anhatten." Nach einem Hubschrauberflug und Kontrollen war sich die Polizei gegen 12.33 Uhr sicher, dass sich niemand mehr im Gefahrenbereich aufhielt. Entschärfer Holger Klemig (63) konnte mit seiner 232. Bombe beginnen: "Jede könnte die letzte sein", sagt er. Auch wenn britische Bomben etwas einfacher als ihre amerikanischen Pendants zu entschärfen seien. "Sie lag auf Rollsteinen, so konnten wir nicht arbeiten", beschreibt er die Schwierigkeit diesmal. "Wir haben uns deshalb entschlossen, sie zu verlagern, zu ebener Erde." Mit WD-40 und der Rohrzange konnte der einzige Zünder der im September 1944 gebauten Bombe recht schnell entfernt werden, 13.19 Uhr war sie entschärft. Dresden Versteckt hinter Busch und Laterne: Superblitzer in Dresden entdeckt Dresden Bremse mit Gas verwechselt: Seniorin kracht mit Fiat in Lotto-Laden "Der Zünder hier hatte einen Treffer gekriegt", erklärt der Entschärfer. "Also die Bombe muss wahrscheinlich nicht so aufgekommen sein, wie sie hätte aufkommen müssen." So wurde sie zum Blindgänger. Der Sprengstoff hätte trotzdem für 1000 Meter Splitterflug gereicht.

Sprengmeister Holger Klemig (63) und sein Team haben die Bombe entschärft. © Steffen Füssel