Auf der Nordtribüne soll die moderne LED-Leinwand beim Leichtathletik-Meeting Goldenes Oval Premiere feiern. © Lutz Hentschel

Zum Leichtathletik-Meeting Goldenes Oval am 1. Juni soll die Nachbesserung abgeschlossen sein. Das bestätigte Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (55, CDU).

Derzeit läuft bis Ende März der Vergabeprozess zum Erwerb der modernen LED-Tafel. Die Kosten bezifferte Donhauser auf rund 250.000 Euro.

Die neue Anzeigetafel soll dann auf der Nordtribüne an der Rudolf-Harbig-Allee montiert werden. "In Abstimmung mit den Fachplanern wurde der Standort statisch geprüft und positiv beschieden", meinte Donhauser und ergänzte: "Ziel ist es, dass die Anzeigetafel Anfang Juni 2025 in Betrieb gehen kann."

Dann wäre zumindest ein großer Fehler behoben. Dynamo-Idol Ralf Minge (64), Leiter des Sportparks Ostra, hatte im vergangenen Jahr allein 1800 Baumängel im Stadion festgestellt.