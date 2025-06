Chemnitzer Diskus-Ass Richter hadert mit seinen Würfen beim Goldenen Oval

Lag es am Dresdner Stadion, dass es beim Goldenen Oval nicht weiter ging?

Dies zeigte er in diesem Jahr bereits auf der "Segelwiese" von Ramona (USA), wo sein Diskus bei 69,61 Meter landete.

"Ich bin nicht ganz so zufrieden. Die Würfe gefallen mir technisch nicht. Ich bin aber froh, dass ich über knapp unter 65 Meter enttäuscht sein kann", lacht der 22-Jährige. "Ich weiß, dass sehr viel mehr im Tank ist."

"Nein! Das Stadion ist schön, der Ring super", so Richter. "Wir haben in den vergangenen drei Tagen drei Wettkämpfe gemacht. Jetzt muss ich sehen, dass ich paar Trainingswürfe hinbekomme und meinen Rhythmus."

Anfang August will er an gleicher Stelle bei der DM unter die ersten beiden und so sein WM-Ticket für Tokio buchen.