33. Citylauf in Dresden: DSC-Ass Bebendorf wird entspannter Neunter!

Dresden - Als Karl Bebendorf am Sonntag beim 33. Dresdner Citylauf als einer der 2629 Starter auf der Wilsdruffer Straße ins Ziel kam, lachte der 26-Jährige und war sichtlich entspannt.

Ob das Ass vom Dresdner SC seinen 5. Titel im Sommer einfahren kann, ist derzeit offen. Pfeiffersches Drüsenfieber warf ihn zuletzt zurück. Die Hallen-Saison brach er ab, die WM in Budapest steht in den Sternen.

"Mein Herz ist noch nicht wieder auf dem Punkt, wo es so locker ist. Es hat mich schon angestrengt. Aber ich hatte den Gedanken im Kopf: Ruhe bewahren, du musst dich nicht voll auslasten", so der vierfache Deutsche Meister über 3000 m Hindernis.

"Ich hoffe, dass ich im Juni in die Freiluftsaison einsteigen kann", so Bebendorf. Er will bedacht seine Form aufbauen und perspektivisch seine Bestzeit mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 steigern.