Dresden-Marathon: Darum rechnet der Chef-Organisator mit keiner Bestzeit

Dresden - "Es ist keine schnelle Strecke", gestand am gestrigen Dienstag Peter Eckstein (63). Der Organisator des 24. Dresden -Marathons musste aufgrund des teilweisen Einsturzes der Carolabrücke den Kurs für Sonntag durch Elbflorenz umplanen und hat die Athleten-Manager der schnellen Afrikaner informiert.

Marathon-Organisator Peter Eckstein (63) nimmt den Top-Läufern schon einmal vorab den Wind aus den Segeln. © Bildmontage: Lutz Hentschel

"Ich habe ihnen gesagt, dass die Marathonstrecke auf der zweiten Runde eng wird. Und es schwierig sein dürfte, die langsamen Teilnehmer zu überholen", so Eckstein.

"Die Bestzeit von Ezekiel Koech - 2:10 Stunden - [ist] nicht machbar. Ich wollte es ihnen lieber im Vorfeld sagen."

Der Grund ist klar: In Dresden gibt's für die Profis das Geld hinter der Ziellinie. Hieß bisher: Wer Streckenrekord läuft oder eine Top-Zeit, der konnte mit mehreren Tausend Euro die Heimreise antreten.



Was die Profis abschreckt, scheint die breite Masse an Läufer nicht zu stören. "Wir haben bisher insgesamt 8742 Anmeldungen. 2013 hatten wir mit 9068 bisher die meisten. Ich denke, diesmal werden wir sie knacken", so der 63-Jährige. "Erstaunlich, dass wir bei den Frauen einen Zuwachs von 30 Prozent verzeichnen."