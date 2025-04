Teilnehmerrekord bei bestem Wetter! Oberelbe-Marathon ein voller Erfolg

Fast 8000 Läufer starteten bei der 26. Auflage des Oberelbe-Marathons und "bevölkerten" den Elberadweg. © Lutz Hentschel

"Das ist schon krass. Zuletzt haben wir mit 7000 gerechnet, aber jetzt sind es am Ende 7863 Läufer - da machen wir so viel nicht verkehrt", so Sonntag.

Das Fazit der Marathon-Siegerin Yvonne van Vlerken (46, 2:47:43 Stunden) erklärt vielleicht den Boom: "Ich habe mich so auf den Zieleinlauf gefreut. Ich wollte dieses geile Stadion genießen."

Die ehemalige Langdistanz-Weltrekordlerin im Triathlon aus den Niederlanden lebt seit Jahren in Leipzig und lief erst vor zwei Wochen dort die 42,195 Kilometer.

"Da haben alle Ziele überhaupt nicht geklappt. Ich bin so schlecht gelaufen, hatte so viele negative Gedanken - so wollte ich die Saison nicht abschließen", verriet die 46-Jährige, die mittlerweile als Trainerin arbeitet. "Die Strecke hier ist so wunderschön, ich wollte den Lauf nur genießen."