Citylauf ein voller Erfolg: Fast 5000 Teilnehmer eröffnen die Saison!

Dresden - Als die Laufszene Sachsen GmbH als Veranstalter den Dresdner Citylauf übernahmen, starteten knapp 1700 Läufer Ende März in die neue Saison. Am Sonntag wurde es ein neuer Teilnehmerrekord: 4947!

Vornweg lief am Sonntag ein Talent aus Glauchau. Tom Förster (23) gelang ein Start-Ziel-Sieg. Bereits nach fünf Kilometer lief er ein einsames Rennen, als er bei 14:17 Minuten das erste Mal die Runde absolviert hatte. Am Ende blieb für den 23-Jährigen die Zeit nach 29:42 Minuten stehen.

Waren diesmal 122 Athleten im Elite-Lauf unterwegs, die weniger als 40 Minuten brauchen, sollen es bald 200 sein. Davon sind 20 Top-Athleten aus Deutschland. "Wir sprechen frühzeitig mit deren Manager und versuchen sie mit unserer Leistung zu überzeugen", so Schmidt.

Der Fokus liegt auf den 10 Kilometern und deutsche Talente zu fördern. "Nur am Anfang haben wir auf die Zeiten gesetzt", so Schmidt. "Die Konzentration auf die deutsche Elite zu setzen, trägt Früchte."

"Ich bin glücklich", so Mitorganisator Reinhardt Schmidt. "So ausdrucksstark ins Jahr zu starten, ist toll."

"Die Zeit ist akzeptabel", meinte Förster. "Die Strecke war gut. Was nicht so gut war, dass die zehn Kilometer das Motorrad vor mir fuhr und ich die Abgase in Mund und Nase hatte."

Bei den Frauen gewann Domenika Mayer (34) aus Regensburg nach 32:57 Minuten.