Dresdner Citylauf: Ex-DM Sebastian Hendel siegt, aber hadert

Dresden - Zwölf Sekunden fehlten Sebastian Hendel (28) beim Dresdner Citylauf am heutigen Sonntag zu seinem Glück. Der Reichenbacher gewann zwar die 10 Kilometer, aber nicht in der angepeilten Zeit!

Sebastian Hendel (28) jubelte beim Zieleinlauf, auch wenn er seine Wunschzeit verpasste. © Lutz Hentschel

"Mein Ziel war 29:10 Minuten zu laufen, weil ich mich in drei Wochen in Berlin beim Halbmarathon für die EM in Rom qualifizieren will", so der 28-Jährige, der sich 2018 sowohl über 10 als auch 5 Kilometer zum Deutschen Meister kürte.

Damit er Anfang Juni über die 21,1 Kilometer für Deutschland starten kann, muss in Berlin die Uhr vor 61:40 Minuten stoppen. Und 29:10 Minuten wäre da genau die Durchgangszeit für die Hälfte der Strecke.

"Da wir zwei Runden in Dresden gelaufen sind, wusste ich, wo der Wind hart wird. Das hat mir den Zahn gezogen, aber das Wetter kann man nicht beeinflussen", so Hendel.

Zumal die Siegerzeit von 29:22 zeigt, der Sachse ist in Form.