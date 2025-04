24.04.2025 08:32 Weltrekordlerin läuft mit: Purzeln beim Oberelbe-Marathon viele Rekorde?

Der Oberelbe-Marathon am Sonntag lockt wohl so viele Läufer an wie nie. Yvonne van Vlerken will zudem den Streckenrekord knacken.

Von Enrico Lucke

Dresden - Organisator Uwe Sonntag ist derzeit voll im Stress. Am Sonntag steigt die 26. Auflage "seines" Oberelbe-Marathons. Und so viele Läufer wie noch nie gehen diesmal auf die Strecken entlang der Elbe ins Ziel: Heinz-Steyer-Stadion! Der Elberadweg ist am Sonntag von Königstein bis nach Dresden fest in Läuferhand. Über 7600 gehen an den Start. © Lutz Hentschel 7608 hatten sich bis Mittwoch bereits angemeldet. Vor vier Wochen war Sonntag noch verhalten: "7000 schaffen wir. Dass wir zu so einer Zahl kommen, hätte ich mir nicht träumen lassen." Immerhin wurde im Vorjahr erst mit 6700 ein neuer Rekord aufgestellt. Jetzt konnte dies sogar getoppt werden. Wenn um 9.20 Uhr in Königstein der Startschuss für die Marathonis fällen, stehen da allein 1285 an der Linie. In Heidenau warten derzeit 3335 Teilnehmer, dass sie auf die 21,1 km um 9.10 Uhr geschickt werden. Damit gibt es theoretisch noch ein paar freie Startplätze für Kurzentschlossene. "Das Limit für den Halbmarathon liegt bei 3400 Anmeldungen", so Sonntag. "Ist dies erreicht, machen wir wirklich die Anmeldung zu und müssen die Leute leider nach Hause schicken." Dresden Regionalsport Strecke, Teilnehmer, Ziel und Party: Das ist neu beim Oberelbe-Marathon Vielleicht wird der Streckenrekord auf dieser Strecke sogar geknackt. "Mamiyo Nuguse Hirsuato hat sich für den Halbmarathon angemeldet", so der Org-Chef. Der Mann aus Gießen hat bereits 61 Minuten als Bestzeit zu Buche stehen. Wird der Streckenrekord beim Oberelbe-Marathon geknackt? Yvonne von Vlerken (46) startet am Sonntag in Dresden. Knackt sie den Streckenrekord der Damen im Marathon? © IMAGO/Ingo Kutsche Zudem hat die mehrfache Triathlon Welt- und Europameisterin Yvonne van Vlerken (46) aus den Niederladen gemeldet. Sie will die 42,196 km von Königstein nach Dresden in Angriff nehmen. Ob sie die Einzigartigkeit der Elblandschaft genießen will, oder den Streckenrekord von 2:38:41 Stunden angreifen will? Das Potenzial hat sie: Die 46-Jährige hielt mit 8:45:48 Stunden die Weltbestzeit (Challenge Roth, 2008) über die Langdistanz und hat eine Marathon-Bestzeit (2024) von 2:38:07.

