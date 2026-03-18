Dresdner Läufer-Boom hält an! Rekord-Starterfeld bei 36. Auflage des Citylaufs
Dresden - Der Läuferboom in Dresden hält an. Starteten 2025 fast 5000 beim Citylauf, werden es am Sonntag zur 36. Auflage wohl 6000.
Bereits am Dienstag hatten sich 5336 Läufer für eine der fünf Strecken angemeldet. Mit Blick auf das Wetter werden die gut 470 noch freien Startplätze auch weggehen wie warme Semmeln. Das Highlight bildet wieder der Zehn-Kilometer-Elitelauf.
Traditionell nutzten diesen die Profis, um bei freier Strecke ihre Frühjahrsform zu testen. Lokalmatador Karl Bebendorf (29) fehlt diesmal. Der Spezialist für 3000 Meter Hindernis ist schon im Trainingslager für die Sommer-Saison.
Aber Vorjahressiegerin Domenika Mayer (35, Regensburg) will ihren Titel verteidigen.
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Der Kinderlauf startet um 8 Uhr, die fünf Kilometer um 9 Uhr und die Profis gehen auf die Zehn-Kilometer-Strecke um 10 Uhr. Eine Stunde später werden die Freizeitläufer von der "Leine" gelassen. Start und Ziel ist am Terrassenufer auf Höhe der Augustusbrücke.
Titelfoto: Lutz Hentschel