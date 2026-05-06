Olympia-Gold-Vierer ist komplett: Liebscher-Lucz wieder der Motor!

Kienbaum - Die Hornhaut an seinem Daumen der rechten Hand ist eingerissen. Spuren harten Trainings von Tom Liebscher-Lucz (32). Der Dresdner hat in den vergangenen Monaten den Fokus wieder aufs Kanu gelegt und wurde mit dem Comeback belohnt ...

Tom Liebscher-Lucz (32) hat trotz drei Olympia-Goldmedaillen nicht genug und greift an. © Lutz Hentschel

Und zwar dem des Gold-Vierers von 2024. Mit Jacob Schopf (26), Max Rendschmidt (32) und Max Lemke (29) gewann der Dresdner in Paris seine dritte Olympia-Goldmedaille.

Vergangenes Jahr schaffte es Liebscher-Lucz nicht ins Paradeboot. Zu wenige Trainingseinheiten nach den Spielen, mehr Zeit für die Familie waren die Gründe. Jetzt gibt der 32-Jährige sein Comeback.

Wie fühlt es sich an, wieder im deutschen Flaggschiff zu paddeln? "Ein schöner Moment", so der Motor des Vierers. Neun Jahre war's für Liebscher-Lucz eine Selbstverständlichkeit, in dem Boot zu sitzen und Medaillen einzusammeln, wie andere Pilze.

Nach einem Jahr der Abstinenz verrät der siebenfache Weltmeister: "Jetzt schätze ich es mehr, drinzusitzen."