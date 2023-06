DSC-Ass greift an! Karl will dieses Jahr die Bahn zum Beben bringen

Ab Samstag greift das Dresdner Leichtathletik-Ass Karl Bebendorf in das Saisongeschehen ein. Los geht es bei der Gala in Regensburg.

Von Enrico Lucke

Dresden - Karl Bebendorf (27) hat in dieser Saison ein Ziel: "Ich will mit meiner Bestzeit vorankommen." Deshalb steigt der 3000-Meter-Hindernis-Spezialist etwas verspätet in die Saison ein und hat am Samstag bei der Gala in Regensburg am Abend ein sportliches Programm.



Karl Bebendorf (27) steigt am Samstag in die Saison ein und hat ein ganz klares Ziel: Seine Bestzeit vorantreiben. © IMAGO / Beautiful Sports Gegen 19 Uhr steht das Ass vom Dresdner SC an der Startlinie für die 1500 Meter, gut zwei Stunden später um auf 800 Metern anzutreten. "Nach meiner Erkrankung Anfang des Jahres habe ich mir Zeit gelassen und mich in Ruhe vorbereitet. Jetzt starte ich wie meist auf den Unterdistanzen und danach am Mittwoch bei der Rewe Team Challenge in Dresden", so der 27-Jährige, der zuletzt Pfeiffersches Drüsenfieber hatte.

Einen ersten Form-Check auf seiner Spezialstrecke "ist in Turku" geplant. In Finnland misst sich der EM-Fünfte am 13. Juni mit der internationalen Hindernis-Konkurrenz. In der Weltrangliste ist er mit einer Bestzeit von 8:23,28 Minuten (Braunschweig/2021) nur die Nummer 32. Sein Coach Dietmar Jarosch (70) glaubte bereits im Vorjahr, dass Bebendorf deutlich unter 8:20 rennen kann. Doch geschafft hatte er es nicht. In dieser Saison soll's gelingen.