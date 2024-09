Goldenes Oval feiert würdiges Comeback im Steyer-Stadion - doch wie geht es weiter?

Dresden - Als am Freitagabend gegen 22.30 Uhr ein Feuerwerk das Comeback des Goldenen Ovals im gerade eingeweihten Heinz-Steyer-Stadion perfekt beendete, freute sich der eine oder andere Leichtathletik-Fan auf die nächste Auflage. Doch die steht in den Sternen ...

Ein gigantisches Feuerwerk beschloss das Meeting am Freitagabend würdig. Doch wie geht es weiter? © Lutz Hentschel

Auf die Frage an Meeting-Direktor Erik Haß, ob es schon einen neuen Termin gibt, antwortete er: "Noch nicht. Wir wollen das Meeting aber etablieren und den Silber-Status."

Bedeutet: Der Weltleichtathletik-Verband hat verschiedene Kategorien. Die höchste ist Gold. Dresden will also mit dem neuen Stadion zu den Top-Meetings in Europa aufsteigen.

Da sind sich alle einig - Sportbürgermeister Jan Donhauser, die Verantwortlichen vom Dresdner SC um Haß und Abteilungsleiter Michael Gröscho, die derzeit mit der Laufszene Sachsen GmbH das Goldene Oval verantworten.

Gleichzeitig tobt hinter den Kulissen seit Monaten ein packender Kampf darum: Wer hebt Elbflorenz auf die Karte der Top-Leichtathletik-Events?