Abschied in Dresden: Shorttrack-Ass Anna Seidel verlässt die große Bühne

Dresden - Für Shorttrack stand jahrelange in Dresden Anna Seidel. Bei der Heim-EM 2018 gewann sie Bronze - eine von sieben Medaillen bei europäischen Titelkämpfen. Am Wochenende ist die 26-Jährige zwar bei der EM in der JOYNEXT Arena, aber auf dem Eis sollen andere Dresdner für Überraschungen sorgen.

Anna Seidel (26), hier mit ihrem Freund Moritz Seider (23), verabschiedet sich von der großen Bühne. © Kristin Schmidt

"Ich hoffe, dass viele am Sonntag in die Halle kommen, um Anna einen gebührenden Abschied zu geben", so Orga-Chef Christoph Zepernick. "Bisher haben wir pro Tag 1000 Tickets verkauft. Es ist also noch Platz."

Mit Sportlern aus 25 Nationen - allen voran die starken Niederländer und Italiener - wird den Fans großer Sport geboten. Dies verspricht zumindest Zepernick: "Er ist ein sehr, sehr hochklassiges Starterfeld. Ich hoffe, dass die Deutschen mitmischen können und für die eine oder andere Überraschung gut sind."

Lokalmatador Ben Jung (22) zeigt sich für die Rennen (1000 Meter/500 Meter) am Wochenende angriffslustig: "Mein Ziel ist es, ins A-Finale zu kommen. Ich weiß, es ist schaffbar. Bin fit und will deutschen Rekord laufen."