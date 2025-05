Armin Schuster will die Finals in Dresden nutzen, um Sachsen auf die Sport-Landkarte zu bringen. Dafür hatte er die Spendierhosen an.

Von Enrico Lucke

Dresden - 20 Sportarten, 133 DM-Titel! Der Countdown für die Finals in Dresden (31.Juli bis 3. August) läuft und Sachsen Sportminister Armin Schuster (63, CDU) will diese Wettbewerbe nutzen, um den Bayern zu zeigen, "was eine Harke ist" und hatte deshalb am Donnerstag die Spendierhosen an.

Sportminister Armin Schuster (63, l.) übergibt Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (55) einen dicken Scheck für die Finals. © Lutz Hentschel Der 63-Jährige überreichte 76 Tage vor dem Event Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (55, CDU) einen Scheck über eine Million Euro. Dies ist der sächsische Beitrag des "Steuerzahlers", damit die Finals durchgeführt werden können. Aus der Steuerzahler-Kasse der Landeshauptstadt fließen weitere 2,25 Millionen Euro - Gesamtetat derzeit bei vier Millionen Euro. "Ohne Hilfe des Freistaates würden wir das nicht hinbekommen", so Donhauser. "Jetzt müsste es noch bissel regnen, damit wir mit dem Rudern vorankommen in der Elbe." Coastal Rowing ist erstmals 2028 in Los Angeles olympisch und feiert somit auch Anfang August in Dresden seine DM-Premiere. Dresden Regionalsport Teilnehmerrekord bei bestem Wetter! Oberelbe-Marathon ein voller Erfolg Neben diesen Exoten fighten auch die Leichtathleten, Turner, Kanuten, Fechter und Kletterer in Elb-Florenz um DM-Gold.

