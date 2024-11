20.11.2024 06:10 Internationales Saisonfinale in Seidnitz: Rekordbeteiligung am Buß- und Bettag!

Die Galopprennbahn in Seidnitz feiert zum letzten Renntag der Saison am Buß- und Bettag einen neuen Saisonrekord: 94 Pferde und elf Ponys gehen an den Start.

Von Jens Sorge Dresden - Der sechste und letzte Renntag des Jahres in Seidnitz hat viel zu bieten. Am heutigen Feiertag des Buß- und Bettages reisen Vollblüter aus Belgien, Polen und Tschechien nach Sachsen. Den Letzten beißen die Hunde ... In Seidnitz gibt's am heutigen Mittwoch den finalen Renntag der Saison - und den mit einer Rekordbeteiligung. © Frank Sorge "In sieben der acht Rennen sind die zwölf Startboxen ausgebucht", erklärt Rennvereins-Präsident Albrecht Felgner (42) und fügt hinzu: "94 Pferde bedeuten Saisonrekord. Hinzu kommen noch elf Ponys, die den zu diesem Termin traditionellen Renntag um 11.15 Uhr mit einem Rennen für Kinder und Jugendliche eröffnen, die vom Reitsportfachmarkt und Sattlerei Tom Büttner Ehrenpreise erhalten." Im Blickpunkt bei den Vollblütern stehen vor allem die Zweijährigen um den 101. Dresdner Jugendpreis. Die im Jahre 1898 erstmals ausgetragene Prüfung war schon oft richtungweisend für den ganz großen Sport. Im Jahre 1947 gewann der Doppel-Derbysieger und überragende Vererber Birkhahn das Rennen. Hervorzuheben ist der unermüdliche Einsatz des Rennvereins-Mitgliedes Florian Mayer, "der viel Herzblut und finanzielles Engagement investiert hat", betont Albrecht Felgner. Acht Pferde kommen aus den heimischen Rennställen von Stefan Richter und Ralph Siegert, darunter Kellys Sweetie und Emotion im Jugend-Preis. Namhafte Trainer wie der Ranglisten-Führende Peter Schiergen und Andreas Wöhler satteln gut gezogene Pferde.

Titelfoto: Frank Sorge