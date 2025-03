Mihambo, Bebendorf und Co. gehen in Dresden auf Rekordjagd

Sieben Meter sollten für Malaika Mihambo (31) in Dresden drin sein. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Am 3. Juli 1986 sprang Heike Drechsler 7,45 Meter. Damals war's der Weltrekord. Seit 1988 beträgt der 7,52 Meter.

So weit flog Mihambo nie. Ihre Bestmarke ist 7,30 Meter, die sorgten 2019 in Doha für WM-Gold. Wie weit geht's für die 31-Jährige beim Goldenen Oval am 1. Juni in Dresden?

Die Heidelbergerin kann durchaus locker über die Sieben-Meter-Marke springen. Die Organisatoren verrieten zudem, dass Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (26, MTG Mannheim) um den Sieg im nigelnagelneuen Stadion kämpft.

Bei so viel Prominenz darf natürlich auch nicht der Lokalmatador und EM-Dritte über 3000 Meter Hindernis fehlen.

"Ich habe zuletzt auch einige Male im Heinz-Steyer-Stadion trainiert – und bekomme dabei jedes Mal Gänsehaut, so mächtig ist die Kulisse", gesteht Karl Bebendorf (28). "Die meisten meiner Wettkämpfe bestreite ich im Ausland, es ist schön, dass ich jetzt bei so einem großen Meeting in meiner Region starten und diesen Moment dann auch mit meinen Unterstützern und Partnern teilen kann."