Läuferboom erfasst auch Oberelbe-Marathon: Fast alle Strecken ausgebucht

Dresden - Bambinilauf und Halbmarathon sind längst ausgebucht. Selbst wer sich am 26. April beim Oberelbe-Marathon über die 42,195 Kilometer von Königstein ins Dresdner Heinz-Steyer-Stadion quälen will, muss sich zumindest bei der Anmeldung sputen ...

Traumhafte Kulisse, rappelvoller Elberadweg: So wird's auch am 26. April von Königstein nach Dresden. © Lutz Hentschel

Für 89 Euro gibt's noch einen der 251 freien Startplätze. Organisator Uwe Sonntag hatte insgesamt Platz für 1800 Marathonis. "Das ist schon grenzwertig", räumte er ein. "Wir wollen den Läufern ja einen guten Service liefern."

Durch den Laufboom platzt sein Frühjahrsklassiker aber aus allen Nähten. Bereits jetzt zählt Sonntag für den Sonntag auf allen Strecken über 8800 Teilnehmer: "Das sind schon 1000 mehr als 2025."

Und die müssen erst mal an die jeweiligen Startpunkte entlang der Elbe kommen. Seit Jahren haben die Läufer die Möglichkeit, mit den S-Bahnen nach Königstein oder Heidenau (Halbmarathon) zu fahren. Ihre Startnummer ist gleichzeitig der Fahrschein.

"Aber im vergangenen Jahr waren die Züge rappelvoll. Deshalb werden diesmal noch mehr eingesetzt", freut sich der Organisator und bittet die Läufer, auf "ihre richtigen Züge zu achten".