Sprengstoff-Funde! Anwohner und Schulhort evakuiert

Bautzen - Bei Bauarbeiten auf dem Schulhof der Mättig-Grundschule in Bautzen wurde bei Bauarbeiten am Freitag gegen 8.30 Uhr eine etwa 30 Zentimeter lange Mörsergranate gefunden. "Diese stammt vermutlich aus den Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges", so ein Polizeisprecher.