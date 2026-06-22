Strom to Go! Seine Powerbank-Automaten retten unsere Handys

Dresden - Akku-Alarm mitten in der Stadt, das Busticket liegt auf dem Handy und die Batterie hat nur noch zwei Prozent: Für viele ein echter Schreckmoment. Damit in solchen Fällen nicht gleich die Panik voll aufgeladen ist, lässt Unternehmer Eric Neubert (41) jetzt mit "voozaa-Powerbank"-Automaten in Dresden "mobile Retter" aus dem Boden schießen.

Langfristig möchte Unternehmer Eric Neubert (41) Powerbank-Automaten in Notaufnahmen platzieren. "Wenn nicht dort, wo dann ist man unvorbereitet." © Eric Münch

"Schon 2012 hab ich das in Asien mitbekommen, dass alles übers Handy läuft. Dort gab es solche Verleih-Stationen für Powerbanks schon", erinnert sich der 41-Jährige. Seit 2024 gibt es die "Powerbank to go"-Automaten bereits in vielen deutschen Städten.

Nun möchte Unternehmer Neubert auch Sachsen für sich gewinnen: "Die Welt wird immer digitaler und immer mehr ist aufs Handy zugeschnitten." Denn rein rechtlich dürfe man im Café um die Ecke sein ungeprüftes Ladekabel eigentlich gar nicht einfach in die Steckdose stecken.

Seit einem Monat können Akkugeplagte deshalb im "Emils 1910" auf der Hauptstraße einen mobilen Akku ausleihen.

Schon eine halbe Stunde für 2 Euro reichen, "um den Handy-Akku von 20 auf 80 Prozent zu laden", weiß Neubert. Drei Tage darf die Box maximal herumgeschleppt werden. Dann "bringt man sie einfach in irgendeine der Stationen zurück. Inzwischen gibt es jeweils neun in Alt- und Neustadt und vier im Randgebiet."