10.07.2025 15:02 546 Süße Beute, bitteres Ende: Mutmaßlicher Schokoladendieb in Dresden gefasst

Ein Mann soll in Dresden beim Diebstahl von 30 Schokoladentafeln in einem Einkaufszentrum an der Reicker Straße erwischt worden sein. Die Polizei ermittelt.

Von Mercedes Braun

Dresden - Ein ungewöhnlicher Diebstahl sorgte am Mittwochnachmittag für Aufsehen: Ein 39 Jahre alter Mann soll versucht haben, in einem Supermarkt mehrere Tafeln Schokolade zu klauen. Alles in Kürze Mann versucht Schokoladendiebstahl in Dresden

30 Tafeln Schokolade sollen gestohlen werden

Mitarbeiter bemerken den Diebstahl und sprechen den Mann an

Der 39-Jährige reagiert aggressiv und flieht

Polizei nimmt Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls auf Mehr anzeigen Nachdem er mutmaßlich 30 Tafeln Schokolade stehlen wollte, ermittelt die Polizei nun gegen den 39-Jährigen. (Symbolbilder) © Montage: Soeren Stache/dpa, 123RF/leddamarita Gegen 15.50 Uhr soll der Mann mit tschechischer Staatsbürgerschaft versucht haben, 30 Tafeln Schokolade in einem Einkaufsmarkt an der Reicker Straße zu stehlen, wie die Polizei mitteilte. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und sprachen den 39-Jährigen daraufhin an. Dieser soll aggressiv reagiert haben und versuchte anschließend zu fliehen, jedoch vergebens. Die Polizei wurde herbeigerufen und nahm Ermittlungen gegen den 39-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls auf.

Titelfoto: Montage: Soeren Stache/dpa, 123RF/leddamarita